Avec le "NID", Namur se rêve en ville qui gagne

Il faut être de bon compte : peu de Namurois savent ce qu'est le "NID", ce bâtiment en construction sur la pointe du confluent, baigné à la fois par la Sambre et la Meuse, et encore moins la mission qui sera bientôt la sienne. C’est pourtant la dernière pièce maîtresse dans la stratégie de déploiement numérique que la Ville de Namur met en œuvre depuis plusieurs années. Il faut dire que les atermoiements de la majorité – il était d'abord question d'en faire une salle d'exposition pour les arts numériques avant de l'envoyer dans le Pavillon de la Citadelle – et la présence sur le territoire communal d'autres structures telles que le TRAKK – un espace d'innovation technologique au service des entrepreneurs/créateurs – ou encore l'asbl KIKK – organisatrice du festival du même nom – ont quelque peu brouillé le message auprès des citoyens. Bien consciente du problème, la Ville s'efforce désormais de clarifier les choses alors que le projet entame sa dernière ligne droite. "C'est vrai que tout le monde n'est pas à la page de la même manière sur les enjeux du numérique" reconnait le bourgmestre Maxime Prévôt lors de la présentation du NID à la presse, tout en enjoignant la population à "faire confiance", "Ce sera plus facile de comprendre l'intérêt de ces outils une fois qu'ils seront là, présents, palpables. J'imagine bien que ça peut paraitre un peu conceptuel pour l'instant mais, je n'en doute pas, d'ici là les esprits seront ravis". Le NID, donc, acronyme de Namur Intelligente et Durable, n'est en fait que la nouvelle appellation du Pavillon de l'aménagement urbain, un service communal déjà existant qui s'apprête à investir les lieux d'ici quelques mois. C’est à cet endroit, sur le site historique du Grognon, que Namur a été fondée et c’est donc là aussi que se dessinera désormais une partie de son avenir. Cette localisation, éminemment symbolique, exprime sans doute à elle seule toute l’importance que les autorités communales accordent à ce projet. Penser la ville et le monde de demain Alors, que pourra t-on y faire, dans ce NID ? Il s’agira essentiellement d’un espace d’information et de réflexion sur différentes thématiques d’actualité, où les visiteurs pourront se saisir des grands enjeux de société de manière ludique. Mobilité, qualité de l'air, logement, circuit alimentaire etc. : les sujets abordés seront variés mais auront toujours la "ville" au sens large comme trait d’union. Celle de Namur, bien entendu, mais aussi toutes les villes du monde. "Tous les défis auxquels les villes sont confrontées seront mis en question, avec la possibilité pour les Namurois et les touristes de mieux comprendre la ville telle qu'elle est en train de se projeter dans l'avenir" explique le bourgmestre avant de défendre le positionnement fort de la capitale wallonne sur le terrain numérique, "Qu'on le veuille ou pas, on est face à un tsunami. Aujourd'hui, 60% des élèves qui commencent en primaire vont faire un job qui n'existe pas encore. Soit vous subissez cette révolution, soit vous en êtes vous même un acteur, une locomotive, c'est la volonté de Namur. Les villes qui vont pouvoir réussir dans le développement socio-économique et urbanistique sont celles qui auront saisi plus vite que les autres ces opportunités".

Le NID - table interactive - © Ville de Namur Le NID - casques de réalité virtuelle - © Ville de Namur Le jeu et la technologie au centre Pour rendre l’expérience au NID plus attractive, les outils numériques et les technologies de l'information tiendront une place centrale. Cinq tables pouvant accueillir jusqu'à six personnes seront équipées de divers écrans et de dispositifs multimédia avec lesquels les visiteurs, tout en restant debout, pourront interagir. "L'idée est de vous plonger dans les contenus de manière immersive" explique Sophie Marischal, responsable du NID, "Cela pourrait prendre la forme d'un quiz avec l'apparition à l'écran d'un personnage fictif sous les traits d'un scientifique qui vous interpellera, soit pour vous donner des informations, soit pour rectifier certaines de vos réponses". Les contenus seront conçus de manière à être accessibles à tous les publics et seront renouvelés tous les 12 à 18 mois. Au centre du NID, se trouvera une pièce circulaire, fermée, pour y réaliser du "video mapping" (technique consistant à faire des projections visuelles sur des objets physiques, en l'occurrence des maquettes dont certains éléments pourront être isolés et augmentés grâce aux jeux de lumière). Des bornes permettront également aux visiteurs d'enfiler un casque de réalité virtuelle et de visionner en 3D, par exemple, les grands avant-projets immobiliers soumis par les promoteurs au service de l'urbanisme namurois.

Le NID - les gradins - © Ville de Namur Un lieu pour débattre L'objectif poursuivi est aussi de susciter un engagement, une implication citoyenne de la part des visiteurs et de ne pas les maintenir dans un rôle strictement passif : "Chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice, son regard critique pour co-construire cette ville de demain" s'enthousiasme Maxime Prévôt. Ainsi, des conférences et des discussions publiques seront programmées devant un gradin pouvant accueillir une trentaine de personnes, avec la possibilité d'une délocalisation à la Bourse (Place d'Armes) si les places venaient à manquer. S'agira t-il d'un véritable débat contradictoire ou ces échanges se feront-ils uniquement dans les limitées posées par les autorités communales ? "Bien sûr !" s'exclame le bourgmestre, "On doit pouvoir débattre de tout au NID, c'est sa vocation, c'est d'être dans cette démarche de co-construction. C'est un lieu de débat, sans aucun tabou, y compris à propos des sujets qui fâchent. Ce n'est jamais un problème d'être critique, on est pas obligé de partager les orientations de tout le monde, la seule chose c'est qu'il faut le faire avec de la courtoisie, sans agressivité et avec des arguments". Inauguration fin 2021 L’entrée du NID se situant au niveau de la future esplanade, surélevée par rapport au niveau des cours d'eau, un escalier permettra de rejoindre les quais de Sambre et Meuse et d'accéder au niveau -1 occupé par une brasserie-restaurant avec terrasses. Des aménagements horaires doivent encore être trouvés pour permettre la combinaison des deux activités. Le chantier étant en bonne voie, le bâtiment dévoilant peu à peu ses courbes aux regards curieux des passants, reste maintenant à matérialiser toute cette scénographie imaginée par l’agence Interiors. Un marché public vient d’être lancé pour les fournitures – réalisation du mobilier, matériel audiovisuel etc. – pour un montant d’environ 750 000 euros dont 300 000 à charge de la Ville de Namur, le reste sur des fonds européens (FEDER). Si le calendrier est respecté, l’ensemble devrait être prêt pour l’été prochain. Cependant, il semble peu probable que le Nid puisse véritablement être occupé avant que l’ensemble du chantier de la Confluence ne soit finalisé, soit à la fin de l’année 2021, au plus tôt. Après quoi, Namur pourra enfin commencer à se rêver en capitale numérique de la Wallonie.