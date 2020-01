Avec le froid, le nombre de sdfs à doublé à l'accueil de jour Le Rebond à Charleroi

Le froid a fait son grand retour. Mauvaise nouvelle évidemment pour les sans-abri. Depuis quelques jours, les températures chutent et les demandes d’hébergement explosent dans les centres d’accueil de nuit. Mais le froid est aussi difficile à supporter en journée bien sûr, et l’asbl le Rebond voit le nombre d’usagers augmenter, confirme Damien Debaes, le coordinateur : " En temps normal, nous recevons entre 30 et 50 personnes par jour. Ces derniers jours, ce chiffre oscille entre 75 et 95 personnes".

Parmi ceux-ci, Aurélien, 23 ans, une tasse de café fumant entre les mains. Il récupère lentement de ses nuits passées dehors par ce froid glacial. " Je suis à la rue depuis 5 jours. Ma famille m’a jeté dehors, et je n’avais pas d’endroit où loger. Du coup, j’ai dormi dehors. Alors ici, au Rebond, je peux me reposer au chaud, et j’ai des boissons chaudes et un peu de nourriture, ça fait du bien ! En plus, je me fais des connaissances, c’est bien !". Pour Damien Debaes, " ces personnes cherchent un endroit au calme, à l’abri de la rue. Elles peuvent se restaurer et en même temps, elles ont la possibilité de faire des recherches de logement, de maison d’accueil, de se remettre en ordre administrativement. C’est un peu un démarrage vers une réinsertion. " Un redémarrage pour certains, un simple lieu pour souffler quelques heures pour d’autres. Alexandre et Dominique ont ainsi décidé de dormir sous tente, plutôt que de se réfugier en abri de nuit, souvent saturé. " Oui, c’est souvent saturé. C’est pour cela que nous avons notre tente. On fait du feu de bois le soir, le matin. Bon, c’est vrai que les températures négatives, le matin, ça pique. Alors ici, on se réchauffe, on boit un café, on prend une douche. Et puis on repart de notre côté !".

Le nombre de personnes fréquentant le Rebond est passé de 750 à 1076 sur les 5 dernières années.