Avec la pénurie de profs, "ça a été très compliqué de préparer la rentrée"

Il est de plus en plus difficile de recruter des enseignants. En soi, l'info n'est pas neuve. Mais cette année, la situation est telle que même les directrices et directeurs des établissements bruxellois les plus convoités commencent à galérer pour composer leur équipe.

"On n'a pas du tout pu consacrer du temps à la préparation de la rentrée, témoigne Isabelle Warichet, directrice de l'école les "Dames de Marie", à Woluwé-Saint-Lambert. On est en service ici depuis le 16 août mais tout ce qu'il aurait fallu préparer en termes d'accueil des élèves, d'encadrement des professeurs… a été reporté car on a passé notre temps à fouiller les CV, à contacter des gens et les recevoir… Ça a été très très compliqué !"

Quelles sont les matières les plus touchées?

A Bruxelles, la problématique touche quasi tout le monde. Il y a une pénurie d'instituteurs maternels et primaires. Et en secondaire, il manque des profs pour tous les cours de base (mathématiques, français sciences).

Il manque également des profs de langues, mais aussi des enseignants pour le technique et professionnel. Et ce n'est pas exhaustif du tout !

Il y a d'ailleurs une liste officielle de 250 métiers de profs en pénurie à Bruxelles.

Mais Bruxelles n'est pas la seule à être concernée par ce manque d'enseignants. En fonction des régions, le type de profils manquants varie.

La pénurie est due essentiellement au manque d'attractivité et de valorisation du métier d'enseignant. A sa pénibilité aussi.

Du côté des écoles libres, on accuse également la récente réforme des titres et fonctions d'avoir encore un peu plus compliqué la situation. Etant donné que c'est la réforme qui a reprécisé qui peut donner quoi comme matière.