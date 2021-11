Avec l'annulation du salon Agribex, les éleveurs bovins sont déçus

Ce dimanche matin, dans le village de Fooz, sur le territoire de la commune d’Awans, Eric Coheur bichonne deux génisses de la race Blanc Bleu Belge. Elles devaient participer au concours bovin d’Agribex, à Bruxelles, le 9 décembre prochain. A cause de la situation sanitaire, le salon international est annulé. L’éleveur de 56 ans est déçu : " Nous sommes déçus car cela fait longtemps que l’on prépare le concours d’Agribex qui a été annulé à la dernière minute. On a déjà annulé deux fois le concours national de Libramont et maintenant Agribex. C’est vrai que pour les éleveurs, c’est décevant ".

" Favorite " était favorite !

Favorite, c’est le prénom d’une génisse qui avait été repérée par Eric Coheur. Elle avait toutes ses chances de briller au concours. L’éleveur hesbignon poursuit : " Elle a toutes les qualités requises pour une Blanc Bleu moderne d’aujourd’hui. Elle a beaucoup de finesse, beaucoup de classe. Elle est fort large de partout sur le corps, fort large dans l’avant-main. Elle a une bonne courbe bien ronde mais pas excessive, une super attache de queue. Elle est fort large dans l’arrière-main avec beaucoup de finesse et beaucoup de corrections au niveau des aplombs, etc. ".

" Intact du Pouhon " également

Dans le Condroz, dans le village de Les Avins, la déception est identique pour Jean-Philippe George. Depuis des mois, il prépare six bêtes pour le concours de Bruxelles. Le jeune condruzien de 39 ans constate les conséquences de cette annulation : " Sur le plan financier, cela représente quelques milliers d’euros. Sur le plan émotionnel, on attendait ce rendez-vous qui était considéré comme une reprise des activités. On espérait revoir nos collègues. Ils sont concurrents dans le concours mais quand celui-ci est fini, c’est quand même autour d’une bonne bière que l’on se rassemble et que nous refaisons le concours…".