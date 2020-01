Avant-première du film Lucky sur la Grand-Place de Bruxelles

"Lucky", la nouvelle comédie d'Olivier Van Hoofstadt, réalisateur du film "Dikkenek", sera diffusée en avant-première le 25 janvier à 18h sur la Grand-Place de Bruxelles.

Synopsis : Endettés de naissance, Willy (Alban Ivanov) et son pote Tony (Michaël Youn) ont une idée de génie pour s’en sortir financièrement : voler un chien de la brigade des stups. Mais tout ne se passe pas comme prévu et les deux compères devront s’en remettre à Caro (Florence Foresti), la plus corrompue des flics.