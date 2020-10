Aux grottes de Han, on s'adapte face au coronavirus pour pouvoir rester ouvert

Les nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19 ont forcé la fermeture des parcs d’attractions mais les parcs animaliers restent ouverts, tout comme les grottes de Han, où la distanciation sociale reste possible. Et malgré la pluie, les visiteurs étaient présents ce dimanche matin, dont plusieurs venaient même de France.

L’avantage des grottes, même si ce sont des espaces "intérieurs", c’est qu’elles permettent une distanciation sociale correcte et le volume d’air est important. De plus, les organisateurs ont pris des mesures depuis la réouverture au printemps dernier pour que les visiteurs puissent réserver en ligne et choisir des créneaux horaires, afin de limiter la taille des groupes de visiteurs.

Les quelques rares espaces intérieurs du site sont en revanche fermés, comme les lieux de restaurations, mais il est toujours possible d’utiliser les petits trains et autres moyens de transports, aménagés pour éviter toute propagation du virus.

L’année 2020 restera dans les mémoires comme une mauvaise année pour la direction, même si l’été a permis de faire rentrer de l’argent dans les caisses après le coup dur provoqué par le confinement.

Cependant, Albert Joris, le directeur d’exploitation des grottes de Han, reste positif. "On a été obligé d’improviser constamment pour les visites […] on espérait que tout soit oublié en un mois ou deux mais malheureusement, ça dure. Mais nous avons des projets pour 2021 et nous avons évidemment des plans B pour continuer et on espère bien que tout se passera mieux l’année prochaine", glisse-t-il, alors qu’un groupe de visiteurs pénètre calmement les lieux, accompagnés d’un guide… qui insiste sur les mesures de sécurité.