Aux 3 Châteaux : Une brasserie pas comme les autres

Du côté des apprentis en cuisine, on s’occupe de la découpe des légumes, des précuissons et de la mise en place. Les stagiaires sont concernés par toutes les étapes de la réalisation des plats. Christine à la cinquantaine, elle confie comment elle est arrivée dans la cuisine Aux 3 Châteaux : "Je ne me sentais pas bien à l’époque et je voulais me sortir de ce que je vivais, j’avais envie d’apprendre la cuisine, j’avais déjà travaillé en salle, en bar. Mais là, j’ai découvert quelque chose de génial, je ne m’attendais pas à cette découverte".

Les stagiaires arrivent dans l’établissement par l’intermédiaire d’agents d’insertion qui servent de lien avec les services de santé mentale. Pietro Gallo est coordinateur au sein de la brasserie et précise : "Nous n’avons jamais de contact direct avec les centres de santé. On est là uniquement pour travailler avec les stagiaires. On ne sait pas d’où ils viennent, ni leurs pathologies exactes. Tout le monde est sur un pied d’égalité".

La clé du succès: patience et discussion

Frédéric, chef de cuisine Aux 3 Châteaux - © Q.Bolland

Entre quelques blagues, Frédéric, le chef en cuisine partage : "Il y a beaucoup d’humour ici, parfois l'Horeca est un secteur ingrat. Des fois, je me dis : quelle motivation ont-ils eu pour se diriger vers ce secteur ? Mais parfois, ils arrivent et croient qu’ici, c’est un peu le club Med. C’est après qu’ils se rendent compte que ce n’est pas comme à la maison". Au passage, le chef glisse quelques anecdotes : "Au début ça m’a fait bizarre, j’ai déjà trouvé des stagiaires allongés au sol dans ma cuisine, je demande d’aller chercher une salade, ils vont me chercher un concombre ou une courgette".

Face aux situations plus délicates, le dialogue reste une clé : "On est censé pas trop crier. Pas comme avec un patron qu’on peut voir dans son bureau. Ici, on discute toujours, on négocie et le plus important, on ne vire pas. S’il y a trop de débordements, on arrête la journée et on rappelle le stagiaire le lendemain. On lui dit de ne pas se tracasser, qu’on va se revoir et qu’il ne s’agit pas du tout d’un renvoi définitif".

Pour certains, ce stage peut-être un tremplin. Pietro Gallo se rappelle le cas d’un ancien stagiaire : "Au départ, il venait un peu faire de l’occupationnel chez nous. Il ne connaissait pas du tout le secteur de l'Horeca. Mais une fois qu’il a eu terminé son stage chez nous, il a eu envie de continuer. Il s’est dirigé vers un stage qualifiant en cuisine. Aujourd’hui, il est cuisinier ".

L’Article 23 est présent également au centre de Liège avec le Vol(e) au-dessus.