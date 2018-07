Autoroutes: le combat des débroussailleurs dans la jungle des mauvaises herbes

C'est un été particulièrement difficile pour les ouvriers chargés de couper les mauvaises herbes des bermes centrales et des accotements des autoroutes wallonnes, cette année. Les conditions météorologiques ont favorisé le développement précoce et prolifique de la végétation. Et donc aussi des "mauvaises herbes", des plantes ligneuses, des repousses arbustives, des chardons et autres plantes invasives comme la redoutable et redoutée berce, le long des autoroutes.

Si cette flore est importante pour la biodiversité, elle peut aussi présenter un risque pour la sécurité des usagers. Principalement en réduisant la visibilité ou en empiétant sur la voirie. D'où les opérations de fauchage menées généralement à 3 reprises pendant les saisons de croissance, entre mai et septembre. Des opérations assurées par les sous-traitants du SPW (Service Public de Wallonie).

Herbicides interdits

Depuis l'interdiction des herbicides le long des autoroutes wallonnes, en 2014, les sociétés d'entretien doivent utiliser des méthodes alternatives pour "nettoyer" les bermes et les accotements. "Il n'y a pas que le (tristement célèbre) glyphosate qui est interdit", explique Laurence Zanchetta, porte-parole du SPW-Routes. "Les désherbants chimiques sont interdits depuis 4 ans; ces produits sont néfastes pour l'environnement. Nos sous-traitants ont donc recours à d'autres méthodes".

Faucheuses mécaniques

"Nous utilisons deux techniques de fauchage", explique Jacques Dupont, conducteur des travaux d'un sous-traitant namurois. "Là où c'est possible, le tracteur avec bras articulé hydraulique. A l'extrémité de ce bras, une puissante faucheuse coupe l'herbe sur une largeur d'environ 2 mètres. C'est assez rapide. Jusqu'à 10 à 15 km par jour, en fonction du type de terrain et des obstacles. Car les bords d'autoroutes sont truffés de déchets, comme des pneus, des pièces en plastic ou en métal,..." Bien que plus ou moins protégé par la cabine du tracteur, Benoît Régis, chauffeur, travaille dans des conditions difficiles et dangereuses. "Il y a le bruit, la pollution, la chaleur, le danger lié aux usagers qui roulent trop vite ou sont distraits. Par ailleurs, le sol est très sec, à cause de la canicule. La machine tourne très vite et soulève de véritables nuages de poussière qui envahissent l'autoroute et peuvent parfois surprendre les automobilistes. La poussière incommode aussi mes collègues qui suivent le tracteur avec des débroussailleuses portatives pour finir le travail dans les endroits inaccessibles à la grosse faucheuse".

Et débroussailleuses portatives

D'autres sites ne peuvent pas être couverts par le "tracteur-faucheur". C'est par exemple le cas de certains tronçons autoroutiers en chantier. "Ici, à Loyers, à hauteur des travaux (très nombreux cette année), nous travaillons en équipe de 4 à 5 personnes qui progressent à pied le long de la berme centrale, avec des débroussailleuses portatives", explique Steve Moreau, membre d'une équipe d'entretien. "Le travail n'est pas facile. Il y a des pierres, des trous, des bosses, des déchets, des obstacles,... le risque de chute ou de foulure est important. De plus, nous devons porter une tenue de protection. Notamment pour ne pas être blessés par des plantes potentiellement dangereuses comme la berce, le chardon et divers épineux. La tenue de protection n'est pas facile à supporter par cette chaleur. Sur ce type de terrain compliqué, nous progressons à raison de 3 ou 4 km par jour. Enfin, nous devons aussi pouvoir travailler en horaires décalés. Parfois tard le soir, quand il n'est pas possible de faire autrement pour des raisons de fluidité du trafic et de sécurité. Enfin, il peut arriver que certains tronçons en travaux doivent être traités ultérieurement, pour des raisons pratiques".

Quant aux autres méthodes alternatives aux produits chimiques, elles ne sont généralement pas possibles le long des autoroutes. "L'herbicide bio n'est guère efficace", précise Jacques Dupont. "Et le désherbant thermique ne convient pas pour d'aussi grandes surfaces à traiter. En Wallonie, il y a près de 800 km de réseau autoroutier. Les brûleurs à la vapeur ou au chalumeau ne conviennent pas. Et encore moins par temps très sec".

Camions-tampons

Difficile, le métier est aussi et surtout... périlleux! Chaque année, au bord des routes belges et européennes, des équipes d'intervention sont victimes d'accidents de la route, souvent mortels. La plupart du temps, à cause des usagers. La vitesse, la distraction, les distances non respectées ou la somnolence au volant provoquent des drames. Et la problématique du smartphone au volant n'arrange rien!

"Nous voyons souvent des conducteurs le gsm à la main", commente Thierry Anciaux, chauffeur du camion-tampon (véhicule absorbeur d'énergie cinétique en cas de choc). "La distraction, l'alcool, la tablette, un repas chaud au volant... ce sont les causes principales d'accidents". Un ouvrier a d'ailleurs vu un chauffeur de poids lourd manger un spaghetti en conduisant...

"Mais lorsqu'un de mes collègues de terrain est fauché par un véhicule qui roule à toute vitesse, les conséquences peuvent être dramatiques. 500 mètres en amont de mon camion-tampon, une camionnette de signalisation avertit les usagers. Mais malgré cela, des collisions se produisent. Mon camion-tampon a déjà été percuté plusieurs fois. Heureusement, sans conséquences graves. Il y a parfois du stress! Mais mon rôle est de dévier la circulation et de protéger les collègues à pied".

Des équipes d'intervention qui risquent leur vie tous les jours, pour améliorer celle des usagers.