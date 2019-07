Autoroute E42-E19/A7: la sortie n°24 "Mons" sera indisponible dès ce vendredi

Dès ce vendredi 19 juillet en soirée et jusqu'à la fin du mois d'août, les usagers circulant sur l'autoroute E42-E19/A7 en direction de la France ne pourront plus emprunter la sortie n°24 "Mons", annonce mardi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO). Des travaux vont être entrepris sur cette portion de l'autoroute.

Ce chantier vise à réhabiliter complètement l'autoroute E42-E19/A7 entre Obourg et Jemappes (11,5 km) en direction de la France. Pendant les travaux, un passage sera aménagé en aval, au niveau de la berme centrale, pour mettre en place une déviation via la latérale, le zoning Geothermia et l'autre sens de l'autoroute.