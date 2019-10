Autoroute E19 fermée à Nimy-Maisières: le camion est redressé, et maintenant... le nettoyage !

Pour les automobilistes qui souhaitent emprunter la E19 pour rejoindre Bruxelles ou Tournai (et la France) , il est conseillé d’emprunter A8 ou A16, et ce dans les 2 sens de circulation.

