Autopompes et braséro devant le cabinet Jodogne: les pompiers bruxellois continuent leurs actions

Plusieurs véhicules de pompiers et des autopompes sont parqués ce vendredi matin à Bruxelles devant le cabinet de la secrétaire d'Etat à la lutte contre l'Incendie Cécile Jodogne. Un braséro a été installé rue Saint Lazare, près de Botanique. Malgré la décision de la base de ne pas retourner négocier avec Cécile Jodogne, des représentants syndicats sont actuellement en discussion avec la secrétaire d'Etat.

Les pompiers maintiennent ainsi la pression sur le gouvernement bruxellois car ils craignent que leur salaire soit raboté à cause d'un changement de type de primes et que leur système de garde soit moins avantageux. Les syndicats dénoncent un agenda caché chez la secrétaire d'Etat à la Lutte contre l'incendie Cécile Jodogne. Ils veulent dès lors prendre le temps de la trêve estivale pour s'entourer d'experts et analyser la grille de primes présentée par la Région.

Ce matin, les pompiers de Bruxelles ont décidé de quitter la table des négociations avec la Région et de continuer leurs actions. Lundi et mercredi, ils avaient déjà bloqué la petite ceinture, bouté le feu à des panneaux électoraux et lancé des pétards. Cette fois, ils précisent vouloir éviter les débordements.