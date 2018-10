Auto-construction à Pecq: une famille a construit six maisons

C'était un projet qui semblait difficile à réaliser: construire plusieurs maisons sur un terrain à bâtir qui leur appartenait. Le coût de la construction neuve était un véritable frein. Jusqu'au jour où la famile Cossement a découvert le principe de l'auto-construction. Ces agriculteurs produisent des chicons et des fraises, des cultures qui leur demandent beaucoup de travail entre l'automne et le printemps. Disposant de plus de temps libre en été, ces super bricoleurs ont donc opté pour le do-it-yourself. Le gros-œuvre a été rapidement réalisé grâce à une technique japonaise importée par l'entreprise flamande Woodinc. Il s'agit de structures en kit composées de de poutres en bois numérotées qui s'attachent entre elles grâce à un système de connections en acier. Les pièces sont préparées sur base du projet d'architecte. Elles sont réalisées à base de bois scandinave, découpé en Autriche. Un jeu d'enfant à en croire Vincent Cossement. Mais il suffit de faire tour du chantier avec lui pour se convaincre que nous avons affaire à un bricoleur très averti. Des fondations à la toiture en passant par l'isolation, le plafonnage et les finitions, toute la construction a été réalisée en famille. Avec l'aide de son épouse, Anne Sophie et de leur fils Justin.