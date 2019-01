Audit au Logement molenbeekois: le dossier transmis au parquet de Bruxelles

La SLRB, Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de transmettre au parquet de Bruxelles l'audit sur la gestion de la société de logements sociaux Le Logement molenbeekois. La RTBF a appris que la présidente et le vice-président de la SLRB, qui a la tutelle sur la société, ont adressé lundi un courrier officiel aux autorités judiciaires afin de les informer de la nature des dysfonctionnements révélés ces derniers jours, notamment ceux liés aux marchés publics.

Parmi ces dysfonctionnements, que relataient lundi La Libre et La DH, il y a, par exemple, l'absence de bons de commande pour la moitié des factures. Entre 2013 et 2017, un seul fournisseur a été sélectionné sans procédure de marché public alors que la facture dépassait les 300.000 euros par an. L'audit, commandé par la ministre régionale du Logement Céline Frémault (cdH), pointe encore des arriérés locatifs atteignant les 2,2 millions d'euros et certains barèmes qui ne correspondent pas au niveau d'études.

Françoise Schepmans a assisté à une réunion en juillet 2018

Par ailleurs, dans une interview à l'agence Belga, l'ancienne bourgmestre de 2012 à 2018 et actuelle échevine Françoise Schepmans (MR) déclare qu'elle ne connaissait pas l'ampleur des problèmes. "Il (Michel Eylenbosch, président du MR du Logement molenbeekois) ne m'a jamais envoyé de signal. Je lui ai demandé de moderniser les procédures parce que tout prenait trop de temps et l'informatique ne suivait pas, mais il s'agissait d'une simple remarque générale... les locataires se sont plaints", indique Françoise Schepmans.

Pourtant, selon nos informations, Françoise Schepmans a assisté le 19 juillet 2018 à une réunion, à l'hôtel communal, avec les dirigeants de la SLRB. A l'ordre du jour: les premiers signes de dérapages au sein du Logement molenbeekois. A l'époque, l'autorité de tutelle a déjà recalé les comptes 2017. "Madame Schepmans dit qu'elle n'était pas au courant de l'ampleur des problèmes. C'est vrai, car la SLRB non plus n'était pas encore au courant. C'est l'audit, remis fin 2018, qui montrera l'ampleur des dysfonctionnements", précise une source proche du dossier. Ceci étant, lors de la réunion, les représentants de la SLRB exprime leurs premières craintes et invite la commune à se pencher rapidement sur la société de logement social et à engager du personnel "afin de rassurer les travailleurs et les locataires".

"C'est en 2017, avec l'arrivée des nouveaux directeurs techniques et financiers, suite au licenciement du précédent directeur technique que les premiers cadavres sont sortis et que l'on constate par exemple que des bons de commande ont été réalisés sans signature", justifie Michel Eylenbosch. "Quand les premiers dysfonctionnements sont constatés, les premières mesures sont appliquées en 2018. L'audit analyse les années 2013-2017. Un audit complémentaire est prévu pour l'analyse de l'année 2018. Nous verrons à ce moment-là si nos mesures ont permis de changer les choses."

Un conseil d'administration extraordinaire

Un conseil d'administration extraordinaire de la SLRB sera convoqué le lundi 28 janvier à 17h afin d'informer les gestionnaires politiques des mesures prises par la SLRB et le Logement molenbeekois, afin de faire face à la crise.