Auderghem va accueillir un nouveau centre pour mineurs non accompagnés

La décision n’a été rendue publique qu’il y a quelques jours seulement. Depuis des semaines pourtant, elle était en préparation tant il est vrai que la situation des Mena (Mineurs Étrangers Non-Accompagnés) est de plus en plus préoccupante à Bruxelles. Fedasil avait besoin d’un nouveau centre pour accueillir et orienter ces adolescents (parfois encore des enfants) souvent originaires du Soudan, d’Éthiopie ou d’Érythrée et arrivés seuls en Belgique. Le bâtiment choisi est une ancienne résidence pour personnes âgées, qui pourra héberger une soixantaine de jeunes. Ils y séjourneront pour une période d’observation de 2 à 4 semaines, avant d’être redirigés ensuite vers un centre ou une famille d’accueil.