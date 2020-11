Auderghem : un centre de dépistage du covid-19 va ouvrir dans un ancien commissariat

Il sera bientôt possible de se faire tester pour le covid-19 dans le sud de Bruxelles… La commune d'Auderghem a transformé un ancien commissariat en centre de dépistage en à peine deux semaines. L'objectif est de pallier le manque de centres dans le sud de la Région bruxelloise, éviter les files d'attente et les retards des résultats.

Un centre créé en deux semaines

"Le gouvernement bruxellois nous a donné le feu vert, parce qu'il ne semble pas vouloir le faire lui-même", précise le bourgmestre, Didier Gosuin (DéFI). La commune ne bénéficie d'ailleurs pas de subsides de la Région pour la création de ce centre. Le coût de l'entretien pourrait atteindre jusqu'à 9.000 euros par mois "parce que je pense qu'il sera là pour plusieurs mois", ajoute Didier Gosuin. L'ensemble du projet se chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

L'ancien commissariat a été aménagé pour que les personnes testées ne croisent pas les employés de la Maison communale voisine. "Nous avons mené des travaux de cloisonnement et d'étanchéité pour qu'il n'y ait aucun croisement de public", décrit le bourgmestre d'Auderghem. Tant que le centre de dépistage sera en activité, l’accès à la Maison communale sera uniquement possible par les entrées du boulevard du Souverain. Le centre de test, lui, est accessible uniquement via le numéro 12 de la rue Emile Idiers.

Sur rendez-vous et avec prescription médicale

La commune collabore avec le laboratoire privé Eurofins, en charge de réaliser les tests. "Le laboratoire nous procure le personnel médical et administratif nécessaire pour gérer les dépistages. Nous ne nous occupons que de la création et de l'entretien du centre", souligne le bourgmestre. Le laboratoire avait d'abord proposé ses services à la Région : "La Région leur a confirmé qu’ils pouvaient établir un centre de prélèvements mais qu’ils devraient prendre contact avec les communes. Ils nous ont donc contacté et nous avons tout de suite décidé de mettre des locaux à leur disposition pour monter le centre"

Les tests sont réservés en priorité aux habitants de la commune d'Auderghem "mais nous ne refuserons personne", précise Didier Gosuin. La particularité de ce centre de dépistage est qu'il faudra impérativement prendre rendez-vous avant de s'y rendre. Seules les personnes munies d'une prescription médicale pourront se faire tester, "il n'y aura donc pas de tests de confort pour les départs en vacances".

Comment se faire tester ?

La prise de rendez-vous se fait en priorité sur le site www.auderghem.be/testing. Après un questionnaire d’identification, vous pourrez choisir l’heure qui vous convient sur l’agenda électronique. Les rendez-vous doivent être pris au moins 24h à l’avance.

Les personnes qui auraient des difficultés ou qui sont sans équipement informatique peuvent se faire aider en appelant le numéro vert communal 0800/35.179 du lundi au vendredi de 9 à 16h.