Auderghem, la paisible, à l'aube de grands chamboulements

Auderghem, c’est le bastion du parti Défi et cela, depuis des dizaines d’années. Didier Gosuin, par ailleurs ministre bruxellois de l’emploi et de l’économie en est le bourgmestre empêché. Il fait partie du paysage politique depuis plus de 40 ans : tout d’abord échevin, puis bourgmestre depuis plus de 20 ans. En 2012, Défi (ex-FDF) remporte haut la main les élections (avec 64 %). Il s’associe avec le petit cartel néerlandophone Samen pour constituer sa majorité. Majorité confortable (23 sièges sur 31). Dans l’opposition, on retrouve principalement Ecolo (deuxième force politique de la commune) et le parti socialiste. Depuis 2014 et son poste de ministre régional, Didier Gosuin a passé le témoin à Christophe Magdalijns, la quarantaine. Il est le bourgmestre faisant fonction de la commune.

Didier Gosuin sera-t-il candidat à sa succession? - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

Didier Gosuin plutôt que la nouvelle génération

Le suspense à Auderghem, il résidait dans cette question : Qui allait emmener la liste de la Liste du Bourgmestre aux élections communales ? Didier Gosuin répétait qu'il voulait passer le flambeau à "la nouvelle génération". Et pour cela, il avait misé sur Christophe Magdalijns, bourgmestre faisant fonction. Sauf que ce dernier hésitait. En décembre dernier, il expliquait : " J’ai une vie professionnelle [il est inspecteur des finances], une activité communale et je pourrais avoir d’autres ambitions, à un autre niveau de pouvoir ". Avec le décumul des fonctions que défend DéFI, il devait choisir. Début 2018, c'est fait. Ce ne sera pas le maïorat. Quelques jours plus tard, Didier Gosuin se déclare candidat, un peu contraint et forcé: "Il n'y a pas la volonté, en tous cas, dans le chef de la nouvelle génération, d'assumer ce rôle de tête de liste et de devenir bourgmestre de plein exercice. Je respecte ces décisions. Et donc évidemment que j'ai une dette à l'égard de ma commune et j'ai décidé et les militants ont décidé de faire de moi la tête de liste aux communales".