Auderghem inaugure la reprise des foires : "Il était temps, on a puisé dans nos réserves"

Depuis ce 9 juin, les champs de foire sont à nouveau autorisés. A Auderghem, c’est un signe qui ne trompe pas: depuis quelques jours, la berme centrale du Boulevard du Souverain accueille à nouveau les caravanes des forains.

A 14 heures, ce mercredi, Estelle De Corte vendra ses premiers croustillons, toute heureuse à l’idée de revoir ses clients et ses collègues forains."Cela fait tellement longtemps, sourit celle qui vient d’une famille de forains depuis 5 générations. On espère que ça va durer et que la vie va recommencer comme avant."

Tout est prêt pour l’arrivée des clients, même si l’installation a été un peu plus complexe que d’habitude. "On a un peu perdu la main, concède Estelle De Corte. Pour le placement, nous devons être alignés. On a des métrages à respecter. On était un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Mais pour finir, on est tous bien mis."

Pour les jeunes forains, c’est très difficile

Un peu plus loin, Gino Bodet fignole l’installation de son lunapark, dont la mélodie ne s’était plus fait entendre depuis 10 mois. A ses côtés, un réparateur règle quelques soucis électriques. "Rien de grave, rassure Gino, mais il faut tout réviser tout nettoyer. Mais ça va, j’ai eu bien le temps de faire mes entretiens, je n’avais que cela à faire", sourit le forain.

400 personnes maximum, sens giratoire obligatoire, masque obligatoire : voilà pour les principales mesures sanitaires en vigueur à la foire d’Auderghem. Pas de quoi doucher l’enthousiasme des forains, pour qui cette reprise était très attendue. "Il était temps, explique Gino Bodet. C’était très dur. On a dû puiser dans les réserves. Heureusement, à mon âge, j’en ai un peu. Mais pour les jeunes forains, c’est très difficile…"



Reste à espérer que la saison qui s’ouvre sera celle du retour à la normale. Le fédéral autorise à nouveau les foires, mais chaque bourgmestre garde le dernier mot sur sa kermesse. A ce sujet, Estelle De Corte esquisse une grimace. "Après Auderghem, on va à Namur, où le bourgmestre est aussi 100% derrière sa foire. Puis, il y aura aussi la foire du midi normalement. Mais il y a encore des petites kermesses qui sont annulées jusqu’à la fin août. On espère que ces bourgmestres-là vont revenir sur leur décision."