Auderghem : Ecolo endeuillé par le décès de son chef de groupe

Vincent Molenberg est décédé accidentellement le week-end dernier en Suisse à l'âge de 47 ans. Conseiller communal Écolo à Auderghem depuis 2012, il était devenu, suite aux élections d'octobre 2018, chef de groupe des verts au Conseil communal, dont il assurait aussi la vice-présidence.

C'est la section régionale d'Écolo qui a annoncé, sur les réseaux sociaux et "avec une immense tristesse", le décès de celui qui fut aussi Président du CPAS d'Auderghem entre 2010 et 2012 : "Nous présentons toutes nos condoléances et toute notre amitié à son épouse, ainsi qu'à ses quatre filles."