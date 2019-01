Auderghem : échevine depuis 30 ans, Pascale Despineto est décédée

L'administration communale d'Auderghem est en deuil. Elle observera ce lundi matin une minute de silence en hommage à Pascale Despineto (Défi), décédée ce samedi à l'âge de 57 ans. Présente depuis 30 ans dans le collège auderghemois, l'actuelle échevine de la Population et de l'Etat civil fut à l'époque l'une des plus jeunes élues de Belgique à enfiler l'écharpe scabinale.

Malgré la maladie qui l'affaiblissait, Pascale Despineto s'était une nouvelle fois présentée avec succès aux élections communales d'octobre dernier. "Elle va beaucoup nous manquer, réagit son ami proche Didier Gosuin, ministre et bourgmestre empêché d'Auderghem. Pascale était une personne déterminée, généreuse et très impliquée dans la vie de la commune", qu'elle a largement contribué à redynamiser dans les années 1990 et 2000.

La bourgmestre faisant fonction Sophie de Vos rend aussi hommage à "cette femme discrète qui ne recherchait pas les honneurs. La plupart des gens qui la croisaient tous les jours ignoraient combien elle était capable de donner de sa personne et de son temps pour les autres. "