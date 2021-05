Auderghem : donnez-nous, donnez-nous, des cabanes dans la cour de récré

Du béton entouré de pavés et de grillage, c’est trop souvent à cela que ressemblent les cours d’école. Pourtant il est possible d’y remettre de la nature, des cabanes, d’y planter de l’herbe et pourquoi pas des arbres. La région bruxelloise a décidé de lancer un appel à projet (pour un budget de cinq millions d’euros) financer des initiatives visant à "verduriser" les cours d’école. Il est vrai que remettre de la nature dans les cours de récré, c’est une nécessité à Bruxelles. A Auderghem, avenue de la Chasse, le centre scolaire des Marronniers a tenté l’expérience, il y a deux ans déjà, à l’initiative d’une enseignante.