Auderghem appelle les autres communes à se mobiliser pour que la Woluwe soit accessible à tous

La commune d'Auderghem remet le dossier de Val Duchesse sur le tapis. Propriété de la Donation Royale, ce domaine privé est traversé par le cours d'eau de la Woluwe qui passe juste derrière les grilles du château. Auderghem voudrait le rendre à ses habitants et appelle les autres communes de la vallée de la Woluwe à se mobiliser aussi.

Postée derrière la grille en fer forgé, Véronique Ernould convoite à travers les barreaux la Woluwe et son chemin bucolique: " Mon mari se déplace en chaise roulante, on va régulièrement aux étangs Mellaerts pour prendre l'air. Pour y aller, on est obligé de prendre la piste cyclable qui est au milieu du boulevard, alors qu'il existe un chemin qui longe la Woluwe à quelques mètres des grilles".

Ce chemin n'est plus du tout accessible aux Auderghemois. Et ce n'est pas faute d'insister auprès de la Donation Royale, comme l'explique Alain Lefebvre, échevin de l’environnement: "On insiste depuis deux ans auprès de la Donation royale pour que l'on ouvre le domaine tout en préservant la sécurité".

La commune a déjà demandé à la Donation Royale de retirer ou reculer les barrières du domaine de Val Duchesse. En attendant une réponse, Auderghem lance un appel aux 7 autres communes traversées par la Woluwe. Un appel aux bonnes volontés pour que tous les tronçons qui ne sont pas accessibles au public le deviennent à l'avenir.

On leur demande de "participer avec nous à la réalisation de ce projet qui va créer une continuité, une identité de l'ensemble des communes de la vallée de la Woluwe, que ce soit en région de Bruxelles-Capitale ou en région flamande". Un rêve que caressent plusieurs associations environnementales. La possibilité, un jour, de se balader à pied de Watermael-Boitsfort à Machelen, avec pour seul guide le lit de la Woluwe.