Aucune pollution liée à l'incendie sur le site d'incinération de déchets de Virginal

Aucune pollution n'a été constatée après le violent incendie survenu lundi soir sur le site d'incinération de déchets ménagers de Virginal, dans l'entité d'Ittre, ont affirmé mardi les responsables de l'intercommunale brabançonne in BW.

Les pompiers brabançons des postes de Braine-l'Alleud, Nivelles et Tubize, ainsi que leurs collègues hennuyers de Braine-le-Comte, ont été appelés à intervenir lundi soir peu après 20h00 dans les installations de l'unité de valorisation énergétique (UVE) gérée par l'intercommunale in BW, situées le long de la rue de Tubize. Un important feu de déchets y est survenu au niveau d'une fosse de récupération des immondices.

Personne n'a été blessé ou intoxiqué lors du sinistre. Les dégâts matériels concernent principalement les câblages électriques des ponts roulants qui permettent d'alimenter les fours. "La toxicité des fumées dans les environs a été vérifiée par la police et les pompiers pendant la nuit et ce mardi matin. Ces analyses se sont avérées rassurantes et aucune pollution n'a été détectée", précise un porte-parole d'in BW.