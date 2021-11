Aucun respect des règles sanitaires dans le chalet du marché de Noël de Charleroi: colère du monde de la nuit

L’image est extraite d’un selfie vidéo faite par le DJ qui animait la soirée de samedi. On le voit se féliciter de son mix. On remarque surtout la foule derrière lui. Personne ne porte de masque. Aucune distance non plus. D’autres vidéos montrent clairement des gens danser à d’autres moments de la soirée. La scène n’a rien d’étonnant d’ordinaire. Mais les dernières règles sanitaires imposent pourtant le masque et la distance dans tous les marchés de Noël.

Ces images n’ont pas tardé à créer des réactions sur les réseaux sociaux. Surtout auprès des propriétaires de boîtes de nuit qui sont contraints de garder portes closes depuis vendredi soir. Ils y voient un deux poids, deux mesures qu’ils n’acceptent pas. De quoi faire réagir aussi d'autres villes qui ont décidé de ne pas maintenir leur marché de noël.

Les autorités de Charleroi ont pris acte de ces évènements. Une réunion sera organisée début de semaine pour évaluer la situation et éventuellement renforcer le contrôle du respect des mesures sanitaires.