Aubechies-Belœil : les grilles de l'archéosite resteront closes jusqu'au 14 février 2021 inclus

Vu la situation sanitaire actuelle et l’obligation de fermeture pour un mois imposée par le gouvernement, la Direction de l’Archéosite et Musée d’Aubechies Belœil a pris la décision d’allonger cette période de fermeture jusqu’au 14 février 2021 inclus. "Seul l’entretien du site sera assuré par notre équipe de techniciens. Vu la taille du site et sa spécificité, cela représente un coût fixe très important. Ne bénéficiant d’aucun subside de fonctionnement, ce coût sera entièrement à charge de cette Asbl. Une permanence téléphonique et administrative sera également maintenue du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00" précise la direction dans un communiqué.

Du Néolithique à l'époque Romaine

Fondé en 1983 par quelques bénévoles, l’Archéosite et Musée d’Aubechies Beloeil a évolué au fil des années pour devenir le plus grand parc de reconstitutions archéologiques de Belgique, proposant ainsi un véritable voyage dans le temps. Chaque année, ce sont plus de 52.000 visiteurs qui parcourent ainsi des habitats et des édifices allant du Néolithique jusqu’à la période romaine.

En septembre, les agendas des visites guidées et des animations scolaires sont restés quasi vides.

Cette année avec le Covid-19, des aménagements avaient été réalisés pour répondre aux normes sanitaires et à leurs évolutions. "Mais, si l’été était de bon augure, en septembre, les agendas des visites guidées et des animations scolaires sont restés quasi vides. La perte est énorme, les écoles représentant plus de 75% du chiffre d’affaires annuel" déplore la direction qui précise que "les travailleurs en contrat à durée déterminée ne seront pas reconduits dans l’immédiat et que les autres seront, pour la plupart, en chômage Corona".

Dans leur communiqué, le personnel et des bénévoles de l’Archéosite déclarent espérer pouvoir accueillir le public dès les congés de Carnaval "afin de poursuivre ses missions d’éducation à l’Histoire, de préservation du patrimoine, et de continuer à participer au développement culturel et touristique de la Wallonie picarde.