Au premier janvier 2020, 47.000 véhicules pourraient être exclus du territoire bruxellois

Depuis la mise en place de la LEZ (Low Emission Zone) le premier janvier 2018, les voitures les plus polluantes sont progressivement exclues du territoire de la région. Et les critères d’accès seront encore renforcés dans quelques semaines, puisque les véhicules diesel, immatriculés avant 2005, seront alors interdits. Au total, cela pourrait concerner 47.000 véhicules bruxellois, selon les projections réalisées en 2016. "On espère toutefois", précise Alice Gérard du département Mobilité Durable, chez Bruxelles Environnement, "que les habitants auront pris les devants et qu’ils auront déjà renoncé à leurs véhicules visés par ces nouvelles dispositions".