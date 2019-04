Au moins 700 poules recensées chez les ménages bruxellois

Plus de 200 ménages bruxellois possèdent ensemble au moins 700 poules: voici les premiers résultats d'un recensement de poules bruxelloises lancé en janvier par Value bugs. Ce recensement, soutenu par une dizaine d'acteurs tels que Bruxelles Environnement, vise à promouvoir la poule en ville mais aussi à identifier les caractéristiques de cet élevage urbain.

Les trois grandes raisons pour lesquelles les répondants ont décidé d'acheter ou adopter des poules sont: les oeufs, la valorisation des restes alimentaires et le plaisir.

Les deux difficultés principales pointées par les répondants sont l'entretien du poulailler et la menace des prédateurs. "Identifier ces difficultés permet d'avoir une meilleure vision du phénomène poule", explique Etienne Toffin, chercheur à l'ULB et initiateur du projet. "Si on souhaite promouvoir la poule en ville, cela permet donc de savoir comment aider au mieux les propriétaires et les nouveaux propriétaires.