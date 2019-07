Au milieu des fleurs et des abeilles, Bettina confectionne ses mélanges de tisanes

C’est un métier qu’on n’imagine pas exercer à Bruxelles… Et pourtant !

Bettina adore les plantes, aromatiques et médicinales, au point d’avoir voulu en faire son activité principale. Nous la rencontrons à Anderlecht, tranquillement assise sous un grand arbre. Elle est en train d’effeuiller le "thé des jardins", également connue sous le nom de mélisse turque pour l’incorporer ensuite aux mélanges qui composent ses sachets de tisane.

Autour de Bettina, cela sent le thym, la sarriette et l’origan. Bettina Secchia s’est installée à Anderlecht sur une parcelle de 8 ares qu’elle cultive depuis l’an dernier.

Un terrain mis à sa disposition par le projet d’agriculture urbaine "Graines de Paysans". Ces 8 ares lui permettront de tester la viabilité de Tiz’Time, tout en limitant les risques pour cette Schaerbeekoise récemment conquise par l’horticulture en milieu urbain.