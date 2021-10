"Au mauvais endroit, au mauvais moment": Alice Barraud, voltigeuse, rescapée des attentats de Paris

Alice Barraud est une des rescapées des attentats de Paris. Le soir du 13 novembre 2015 elle est installée en terrasse devant le restaurant le Petit Cambodge quand la fusillade éclate. Elle est grièvement blessée au bras gauche.

Alice Barraud est acrobate voltigeuse. La voltige, c’est son métier, sa passion, sa raison d’être.

La jeune femme, âgée de 25 ans au moment des faits, va connaître ce qu’elle a appelé une longue période "blouse blanche". Deux ans d’hospitalisation, plusieurs opérations et de la rééducation. Le personnel médical est catégorique : elle ne pourra plus jamais voler.

Mais Alice Barraud en a décidé autrement." La seule chose qui me raccrochait à la vie c’était la vie elle-même et pour moi, la définition de la vie, c’est voler. C’était mon rêve de gamine, j’ai travaillé dur pour ça, j’ai fait quatre années de formation professionnelle. Et donc, quand les chirurgiens me disaient que ça ne serait plus possible, que je ne pourrais plus jamais utiliser mon bras, je me disais qu’au fond, ils ne savaient pas vraiment ce qu’est mon métier. Je me disais qu’ils avaient peut-être raison mais que ça valait le coup d’essayer quand même. Je ne sais pas si c’était de l’obstination, moi je dirais plutôt que c’était de la survie."