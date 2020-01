Au CPAS de Schaerbeek: retards de paiements des allocations sociales et manque d'effectifs

Une situation que dénonce même certains travailleurs du CPAS. Via une lettre anonyme, un employé nous explique que ces retards de paiement ont pris beaucoup d'ampleur. "800 paiements de nos citoyens bénéficiaires ne sont pas faits depuis le mois de novembre 2019. Les paiements de nouvelles demandes ne partent pas non plus".

Au CPAS de Schaerbeek, certains allocataires sociaux arrivent la boule au ventre. Les paiements de leur revenu d'intégration ont plusieurs mois de retard:"octobre, novembre, décembre. Et on est janvier. Donc là, on attend", explique cette étudiante. Pour certains, ces retards de paiement sont lourds de conséquences. "Pour le mois de décembre, je n'ai encore rien reçu. Il disent que cela va bientôt rentrer dans l'ordre mais en attendant, il y a le loyer, les factures que je n'ai pas encore payées", témoigne cette mère de famille. Pour cet allocataire social: "c'est très compliqué parce que je ne sais rien trouver. Je ne sais même pas mettre une caution pour une habitation. Je suis vraiment dans la merde".

Que se passe-t-il au CPAS de Schaerbeek? Depuis plusieurs semaines, certains bénéficiaires ne reçoivent plus l'aide sociale à laquelle ils ont droit. La faute à un changement de logiciel informatique, selon la direction. Un problème bien plus profond pour d'autres.

Sophie Querton, présidente du CPAS de Schaerbeek - © Tous droits réservés

Et un personnel en souffrance

Un chiffre remis en cause par plusieurs personnes employées au CPAS et qui n'inclurait pas d'autres retards, liés là, à un manque criant de personnel. Pour une autre employée qui souhaite rester anonyme, les retards du à l'informatique ne sont en effet qu'une partie du problème."Il y a énormément d'absents. Tout devient difficile, on vit vraiment un cauchemar et ce sont les bénéficiaires qui en paient le prix. On travaille dans des conditions inhumaines, la plupart des collègues pleurent, certains ne veulent plus venir. Mais ils restent parce qu'ils savent que sinon, ce sera encore pire".

Dans un tel contexte d'absentéisme, on comprend bien qu'il devient même difficile d'encoder, de mettre à jour les dossiers.

Des employés peu outillés face à des situations complexes

La présidente du CPAS concède que d'autres retards de paiement sont là liés aux équipes déforcées mais ne nous a pas communiqué leur nombre. Quant à la souffrance du personnel, Sophie Querton estime que "nous avons des assistants sociaux qui doivent faire face à des situations extrêmement complexes et qui ne sont pas toujours outillés pour le faire. Certains d'entre eux qui ont de plus en plus de travail finissent par craquer".

Le CPAS assure être constamment à la recherche d'assistants sociaux à recruter.