Au cimetière de Laeken, une promenade littéraire parmi les tombes

Les cimetières ont longtemps été perçus comme des lieux de silence et de recueillement. Ils ont parfois suscité des peurs ou des fantasmes. Mais désormais, ils sont aussi des lieux de culture où sont organisés des concerts, des spectacles de danse ou des balades littéraires. C’était le cas, mercredi soir, dans le cimetière de Laeken. Les participants étaient attendus à 18 heures derrière les grilles de l’entrée. Des grilles généralement fermées à cette heure et dont le grincement résonne alors que la nuit tombe sur la ville et que les deux comédiennes entament leurs premiers textes.

Des textes inspirés par les lieux ou les personnages célèbres enterrés ici. La promenade se déroule à la lueur des bougies ou des lampes frontales car les allées du cimetière (il daterait du huitième siècle), ne sont pas électrifiées. Une heure trente de balade contée qui ravit Martine Codémus, l’une des comédiennes : "Cela ne fait plus peur, un cimetière. Au contraire, c’est beau, c’est romantique, il y a des légendes". Des légendes ou des histoires vraies qui racontent la ville à travers les sépultures érigées ici, comme celle d’Emile Bockstael, dernier bourgmestre de Laeken et à l’origine de la galerie funéraire, située sous le cimetière.

Dans le froid et la nuit, un public en quête de frissons

"On aime la littérature, mais pendant cette période d’Halloween et de Toussaint, cela nous attire d’être dans le cimetière. Le soir, il y a une ambiance un peu mystique et cela fait un peu peur, qui sait ce qui pourrait se passer ?" Les participants frissonnent, mais pour Bruno Berghmans, coordinateur des cimetières à la ville de Bruxelles, l’ambition est ailleurs. Les cimetières peuvent être des endroits des conviviaux. "La nuit, dehors, nous avons de l’espace et très peu de pollution sonore". Des conditions qui ont convaincu les responsables du cimetière de Laeken d’y organiser des événements culturels. Récemment un concert était d’ailleurs programmé dans la galerie funéraire et le 10 novembre prochain, le spectacle de danse "Je reste" est également prévu. Une autre manière de découvrir et faire vivre la ville, selon Bruno Berghmans.