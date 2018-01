Au Carrefour de Belle-Ile, "certains employés sont anéantis"

Le groupe Carrefour a annoncé ce jeudi un important plan de restructuration. Parmi les mesures les plus significatives, la possible suppression de 1.233 emplois et la fermeture de l'hypermarché de Belle-Ile, à Liège.

On est pris au dépourvu

"On ne s'y attendait vraiment pas, on était un magasin bien positionné dans la région", commente Dominique Boonen, déléguée CNE au magasin de Belle-Ile. Confirmant qu'il s'agit de 140 personnes, elle ajoute: "On est pris au dépourvu. Fin d'année, on nous a demandé de faire des efforts, la direction nous a rassurés, que tout allait bien se passer. On a tout donné et ici, fin janvier, on nous annonce la fermeture et probablement 140 licenciements."

L'information circule depuis le début de l'après-midi parmi le personnel. "Certains sont anéantis", poursuit Dominique Boonen.

Claude Fagnoul, délégué Setca au Carrefour de Belle-Ile, confirme que l'impact du plan de restructuration est difficile à assumer : "On est touché de plein fouet, la fermeture est annoncée pour le mois de juin. On savait qu'il allait se passer quelque chose mais là, la fermeture, on ne s'y attendait pas. Est-ce qu'il aura des reclassements, des prépensions, ... on n'en sait rien".

L'hypermarché de Belle-Ile, comme plusieurs autres magasins en Wallonie et à Bruxelles, a décidé de se mettre en grève. "Avec cette annonce, continuer à travailler dans ces conditions, c'est pas faisable. Pour les jours qui suivent, le magasin pourrait rester fermé. On va continuer à informer le personnel", explique Claude Fagnoul, délégué Setca.

Un emploi sur dix (hors franchisés) est menacé

Sur les 1233 emplois menacés, on en compte 1053 au sein des hypermarchés du groupe et 180 au sein du siège à Evere.

En Belgique, Carrefour emploie 11.500 personnes (8500 équivalents temps plein), sans compter le personnel des magasins franchisés. Près d'un emploi sur 10 au sein du personnel Carrefour est donc menacé.

