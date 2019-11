"Au cœur de Sclessin", une BD qui nous plonge dans l'ambiance du Standard

C’est un mariage entre le foot et le neuvième art qui devrait plaire aux supporters des Rouches. Une bande dessinée sur le Standard de Liège sort ce vendredi. Elle est éditée par Dupuis. Le scénariste de cette histoire : l’écrivain liégeois Michaël Lambert.

Au départ, pas de grande histoire d’amour entre Michaël Lambert et le foot. "A 20 ans je suis allé voir deux matchs mais je n’y étais jamais retourné depuis. Pour préparer l’album, j’y suis allé plein de fois et je me suis beaucoup amusé", raconte l'"écrivain, slameur et scénariste de BD". L’auteur liégeois a donc pris goût à l’ambiance des gradins du Standard. "C’est joyeux, c’est festif et en plus, à Liège les supporters ultras sont antiracistes et ça change tout dans l’ambiance du stade". Une immersion dans laquelle le scénariste a entraîné son fils de 14 ans, content d’aller aux Standard mais "très gêné de voir son papa crier et chanter avec les supporters."

Une histoire de transmission, de solidarité et d’amour

C’est d’ailleurs une histoire de famille que raconte cet album. "Un papa d’origine flamande, une maman qui déteste le foot et la fille qui reçoit pour ses 25 ans, en cadeau de son père, sa première place au stade". La jeune femme décide donc d’aller voir ce match, contre l’avis de sa mère. "Elle va découvrir tout un univers et tout faire pour permettre à un enfant handicapé dont elle s’occupe de l’accompagner". Selon l’auteur, cette BD c’est "une histoire de transmission, une histoire de solidarité et même une histoire d’amour". Nul besoin donc d’être un supporter assidu du Standard pour suivre.

"Au cœur de Sclessin" est disponible à partir de ce vendredi au prix de 15,95 euros. Le texte est donc de Michaël Lambert et les dessins de l’Espagnol David Rosel. A noter que trois autres albums de la même série sortent aussi ce vendredi. Sont aussi mis à l’honneur : le FC Barcelone, Arsenal FC et l’Olympique lyonnais.