Attouchements dans le métro: les réseaux sociaux à la rescousse des victimes

Sur la ligne 6 du métro bruxellois ce mercredi 19 décembre peu avant l’heure de pointe, un homme aurait posé sa main sur les parties intimes d’une femme. Après quelques minutes, la victime décide de sortir son téléphone pour immortaliser la scène qu’elle juge alors "surréaliste". A travers cette courte séquence on peut l’entendre dire "ce monsieur est en train de me toucher. J’étais assise tranquillement en train d’écouter ma musique. Ce monsieur a mis sa main sur ma cuisse, dans mon entrejambe"

Dans le cas de cette affaire-ci, les réseaux sociaux auront en quelques sorte accéléré les choses. La STIB, avertie via les réseaux sociaux, isole les images pour être sûr qu’elles ne soient pas égarées. Mais selon Denis Goeman le porte-parole du parquet de Bruxelles, il faut rester prudent avec le contenu présent sur les réseaux sociaux, "si une personne est filmée en indiquant qu’elle aurait pu commettre tel ou tel fait. Ça devient problématique puisqu’on n’a aucun élément permettant de voir sur la vidéo les gestes délictueux. Ce qui est le plus important, c’est la plainte. Publier sur les réseaux sociaux peut parfois aussi nuire à l’enquête".

Alerté, la zone de police Bruxelles-Ixelles contacte Isabel via les réseaux sociaux lui priant de porter plainte. "La séquence ne montre pas de comportement délictueux en tant que tel. En revanche les déclarations portées dans la vidéo présentent des éléments. Ça veut dire qu’on se devait de prendre contact avec la victime pour savoir ce qu’il s’était passé", explique Olivier Sloose le Porte-parole de la Zone de police Bruxelles-Ixelles. "Nous utilisons les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et depuis peu Instagram. C’est une entrée supplémentaire pour prendre connaissance de faits même si la plainte reste le moyen le plus direct pour les signaler auprès de la police", continue le commissaire.

Voilà mon quotidien dans les transports en commun, il ne se passe pas une semaine sans que ceci ne m’arrive et je n’exagère même pas, pour 1 fois j’ai voulu filmer pr montrer à quel point C grave, @ClientsRATP on voit son visage j’espère que vous allez pouvoir faire quelque chose pic.twitter.com/WT2WG0gqnl

Les réseaux sociaux, un catalyseur pour les victimes

Nicolas Vanderbiest est expert en réseaux sociaux, pour lui, la viralité de ce genre de vidéo peut s’expliquer par trois phénomènes : premièrement l’auteur incite les internautes à partager "faites en sorte que ce soit connu, faites-en sorte que d’autres personnes victimes des mêmes faits puissent prendre connaissance de la vidéo. Ensuite, diffuser sur les réseaux sociaux est un appel à l’aide. Généralement les gens sur place, dans le monde réel, ne réagissent pas. Or sur les réseaux sociaux, les gens commentent, on a le sentiment que les choses bougent", analyse Nicolas Vanderbiest "et dernièrement, l’architecture des réseaux sociaux se prête parfaitement à ce genre de vidéos. Énormément de gens vont commenter. Implicitement, un consensus est établi contre l’agresseur. Cela va générer beaucoup de commentaires. Ils vont permettre d’être visibles sur les timelines de différents individus et se propager extrêmement rapidement".

Rendre publique cette vidéo a permis de catalyser le traumatisme. "La scène sort de la rame de métro où neuf personnes se trouvent. Elle engage davantage de personnes et elle inverse un peu le lien de force victime-agresseur", conclut l’analyste des réseaux sociaux.

