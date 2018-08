Attention ! La cyanobactérie est présente à Bruxelles, dans trois étangs

En ces périodes de fortes chaleurs, des algues toxiques envahissent les étangs bruxellois. Ces algues bleues se forment dans des eaux stagnantes et provoquent des irritations.

Parc Roi Baudouin, lundi : chaleur caniculaire et… un vaste étang. Les canards s'en donnent à cœur joie, mais attention à ne pas les imiter ! Ici, l’eau est verdâtre et toxique. La responsable ? Une algue appelée "cyanobactérie".

"J’en avais entendu parler aux infos. Je savais qu’elle était présente dans le canal mais pas dans les étangs et les points d’eau, nous répond un promeneur (…) Nous, on n’était pas au courant ! Notre chien vient régulièrement jouer dans l’eau ici. Il aime bien et ça lui fait du bien… Maintenant, c’est fini !" Baignade interdite, donc pour vos animaux de compagnie. Une sage décision dans la mesure où l’algue peut les tuer.