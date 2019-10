Attaques à l'explosif dans la région de Charleroi: les suspects maintenus en détention

La chambre du conseil de Charleroi a confirmé lundi la détention préventive des quatre suspects placés sous mandat d'arrêt la semaine dernière dans le cadre de l'enquête sur plusieurs attaques à l'explosif contre des distributeurs de billets commises dans la région de Charleroi, indique mardi le parquet de Charleroi. Les suspects nient toujours être les auteurs des attaques.

Quatre suspects avaient été interpellés mardi dernier dans le cadre de trois attaques à l'explosif commises contre des distributeurs de billets à Châtelineau, Montigny-le-Tilleul et Fontaine-l'Évêque.

Grâce à une étroite collaboration entre les autorités judiciaires et policières italiennes et belges, B.B., Y.B., C.T et G.L. ont été interpellés et placés sous mandat d'arrêt mardi dernier. Cinq suspects ont également été interpellés en Italie et soupçonnés d'avoir commis des attaques similaires sur le territoire italien.

Les quatre suspects nient être les auteurs des attaques à l'explosif. Le parquet de Charleroi signale posséder suffisamment d'éléments contre les inculpés, dont des traces d'empreintes qui les relient aux attaques. Selon Sudpresse, des billets volés ont également été découverts au domicile de Y.B.

La chambre du conseil de Charleroi a confirmé lundi la détention préventive des quatre suspects.