Attaque à main armée dans une bijouterie de Dilbeek

Une attaque à main armée a été commise samedi matin dans une bijouterie de Dilbeek, située Verheydenstraat, dans le Brabant flamand, a indiqué le bourgmestre local Willy Segers. Les circonstances exactes du vol ne sont pas encore claires. On ne sait pas s'il y a des victimes et si le ou les auteurs ont dérobé quelque chose. La police a ouvert une enquête.

La nuit de jeudi à vendredi, Dilbeek avait déjà été le théâtre d'un cambriolage lors duquel un homme de 55 ans a été tué. Deux malfaiteurs étaient entrés dans un appartement de la Hoogveldlaan et avaient exigé de l'argent. Les résidents, le quinquagénaire et sa mère de 75 ans, ont été si violemment battus que l'homme est mort et que la septuagénaire a été gravement blessée.