Athlétisme: dernière ligne droite pour la future piste indoor de Louvain-la-Neuve

Alors que les athlètes belges viennent de récolter plusieurs médailles aux championnats d'Europe à Berlin, le chantier de la piste indoor d'athlétisme à Louvain-la-Neuve entame sa dernière ligne droite.

3 mois après l'incendie causé par l'explosion accidentelle de 2 bonbonnes de gaz, les travaux avancent enfin à grands pas.

"Le chantier a été interrompu seulement deux jours", explique Marc Jeanmoye, directeur du centre sportif du Blocry, à Louvain-la-Neuve. "Mais il y a eu des dégâts. Et des conséquences sur les délais prévus. Mais l'excellente coordination et la bonne organisation de l'entreprise chargée des travaux ont permis de rattraper le retard. Nous sommes dans les délais." L'enveloppe extérieure du bâtiment sera bientôt terminée. Et à l'intérieur, le chantier progresse à grands pas.

Des ouvriers en piste



L'anneau de la piste d'athlétisme se dessine progressivement. Tout devrait être terminé en mars prochain. La piste couverte, aux normes internationales, servira aux écoles, aux étudiants, aux clubs locaux, mais aussi aux athlètes professionnels qui pourront s'y entraîner, comme les Borlée, par exemple. Un entraînement indoor qui sera très utile en hiver, mais aussi en été lorsqu'il fait très chaud. Le centre sera d'autant plus apprécié que les pistes couvertes sont très rares. Le Centre accueillera aussi des compétitions nationales.

Financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le projet coûtera au total quelque 24 millions d'euros.