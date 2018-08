Ath: violente tentative de car-jacking le soir sur le parking d'une grande surface

Un automobiliste a été victime, mardi peu avant minuit, d'une tentative de car-jacking le long de la chaussée de Bruxelles à Ath, sur le parking ouvert du magasin Match. Le conducteur a subi des violences, indique mercredi la parquet de Tournai.

Après avoir effectué le tour d'un abri à caddies avec sa voiture, un conducteur a croisé un homme à pied. Ce dernier a frappé à la vitre du véhicule et machinalement le chauffeur s'est arrêté.

Immédiatement, le conducteur s'est fait éjecter de son véhicule et s'est retrouvé au sol. À ce moment, un second individu est intervenu, a ouvert la portière du véhicule et a procédé à la fouille de l'habitacle. Pendant ce temps, le conducteur a été traîné sur l'asphalte du parking, avant d'être fouillé. Les auteurs n'ayant rien trouvé, ils ont pris la fuite et sont montés dans un véhicule qui a pris la fuite.

Une enquête a été ouverte par la police de la zone d'Ath. Le parquet de Tournai-Mons a été avisé de cette agression.