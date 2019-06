Ath : une formation en soins animaliers bientôt ouverte à l'IPES

L’institut provincial d’enseignement secondaire d’Ath l’institut provincial d’enseignement secondaire d’Ath (IPES) va ouvrir en septembre prochain une section dédiée aux soins animaliers. L’école étant située à une dizaine de kilomètres du parc animalier Pairi Daiza, cette décision semble ne pas avoir été prise au hasard.

Apprendre à nourrir les animaux, leur construire des abris, leur prodiguer les premiers soins ou encore être initiés aux techniques de reproduction ; voilà quelques-uns des objectifs de cette nouvelle section "soins animaliers" à l’IPES. Le but est ici de faire des futurs élèves des soigneurs expérimentés. La formation est ouvert à tous les élèves ayant terminé quatrième secondaire qu’elle soit générale, technique ou professionnelle. Et il semble y avoir une demande. Depuis le début de la période de pré-inscription, 12 demandes ont déjà été introduites. Pour Michel Allard, chef d’atelier et coordinateur de la nouvelle section, il y a des débouchés : "les élèves obtiendront un diplôme de certificat d’études de sixième professionnelle et certificat de qualification qui leur permettra de rentrer dans des parcs animaliers, des jardineries, des zoos, des manèges voir des refuges pour animaux".

Un choix stratégique

Une formation qui vient à pic alors que l’école ne se situe qu’à une dizaine de kilomètres du parc animalier Pairi Daiza. Cependant, la section se focalisera d’abord sur les petits animaux comme des lapins, des la volaille, des moutons ou encore des chèvres. Pas étonnant, étant donné que l’IPSE bénéficie déjà d’une ferme pédagogique et qu’elle est reconnue pour la qualité de ses formations. Le but étant de former à terme les élèves aux nouveaux animaux de compagnie (NAC) comme les chinchillas ou encore les furets.

L’école espère d’ailleurs établir des collaborations avec le parc animalier. Pas impossible étant donné que Pairi Daiza accueille déjà des étudiants de cinq à six écoles belges et françaises principalement pour des stages d’un mois minimum comme l’explique David Bataille, responsable soigneur à Pairi Daiza : "ils sont attitrés à un secteur bien précis. Ça peut être le secteur des petits mammifères, des oiseaux,… Pendant ce stage, ils sont encadrés par un ou deux soigneurs et ils suivent son travail. Ils font du nettoyage essentiellement mais aussi de la préparation de nourriture, de l’observation de l’enrichissement. Ils suivent vraiment le travail du soigneur de A à Z". David Bataille qui ajoute que la formation de soigneur sur les petits animaux proposée par l’école est un "bon début" et que le travail de soigneur peut ensuite "s’apprendre sur le terrain".

Et pour ce qui est des possibilités d’emplois au sein du parc, la réponse du responsable soigneur : "pourquoi pas. Ils vont commencer par des stages et si ça se passe très bien, je pense qu’on embauche régulièrement. Le parc grandit assez vite. Si on a des stagiaires exceptionnels, ils pourront bien sûr venir travailler chez nous dès qu’il y a de la place qui se libère".