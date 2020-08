Ath: une "Ducasse autrement" pour répondre aux exigences de la crise sanitaire

La Ducasse d'Ath, qui voit, selon la tradition, David et Goliath s'affronter chaque année, change de formule et devient Ducasse Autrement, sans la présence des géants, mais avec toutes les mesures nécessaires à la sécurité des participants aux festivités.

Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, les responsables de la Ville d'Ath et diverses associations ont décidé que la traditionnelle Ducasse d'Ath serait, pour l'édition 2020, une "Ducasse Autrement".

Une ville décorée

L'événement se déroulera cette année sans la présence des géants ni des autres acteurs du folklore local. Néanmoins, l'esprit de la fête sera bien présent et la population a réagi de manière massive aux différentes initiatives visant à décorer la ville. Ainsi, pas moins de 2.700 personnes ont participé au vote visant à désigner l'affiche 2020 de la Ducasse et 200 personnes ont participé au concours "Vos plus belles photos de Ducasse en famille ou entre amis".

"À la suite de ce concours, neuf bâches ont été placées aux entrées de la ville avec les visuels gagnants et les ponts aux entrées de la ville ont été décorés de drapeaux avec les acteurs du folklore. D'autre part, les 10.000 bracelets "2020-Ducasse Autrement" ont trouvé preneur en quelques jours. Enfin, une dernière action "surprise" sera mise en place ce vendredi 21 août sur la Grand'Place", informe la Ville.

La "Ducasse Autrement" est organisée par la Ville d'Ath, en collaboration avec les ASBL Rénovation du Cortège et la Maison des Géants. En collaboration avec la télévision régionale Notélé, une série d'émissions relatives à cet événement sera retransmise jusqu'au mardi 25 août.