Ath: un incendie fait d'importants dégâts dans une fermette à Ostiches

Un incendie s'est déclaré mardi après-midi dans une habitation de la région d'Ath. Les dégâts sont importants. Les occupants devront être relogés.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été appelés ce mardi vers 15h45 pour un incendie qui s'était déclaré dans une habitation située au chemin du Rieu de Pidebecq à Ostiches, dans l'entité d'Ath.

Venant des casernes d'Ath, Lessines et Leuze, deux autopompes, deux camions-citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "Il s'agit d'une habitation unifamiliale, un genre de fermette composée d'un rez-de-chaussée et de combles non-aménagés. À notre arrivée le bâtiment était déjà bien embrasé. La toiture est totalement détruite et les dégâts dus au feu, à la fumée et à l'eau sont importants dans la maison. Les occupants, une femme et sa fille, devront être relogés. On ne déplore aucun blessé", indiquait vers 17h00 le capitaine Johan Fastrez qui a dirigé l'intervention.

Pour l'instant, les pompiers ignorent les causes de cet incendie.