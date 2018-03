Ath: Marc Duvivier introduit un recours contre son exclusion de la liste PS

Marc Duvivier vient d'introduire un recours auprès du Conseil de déontologie et de la Commission de vigilance du Parti socialiste. L'actuel bourgmestre d'Ath conteste son exclusion de la liste PS pour les prochaines élections communales. Ce mardi, les militants ont massivement rejeté sa candidature, en raison de ses ennuis judiciaires, lors d'un vote organisé au sein de l'Union socialiste communale.

Pour Marc Duvivier, ce vote est entaché de plusieurs irrégularités. Dans un communiqué, il évoque notamment "la rédaction très évasive de la convocation à l'assemblée générale" et "l'entrave au droit d'expression lors des prises de parole", lors de cette assemblée. "Nous estimons en outre que la campagne de dénigrement lancée publiquement à mon encontre, préalablement à cette AG et depuis le 31 janvier dernier, s’apparente à un véritable déni de démocratie. Messages tendancieux, parallèles scabreux, suppositions gratuites, mensonges éhontés, propos diffamatoires graves, interprétations malveillantes du budget, menaces croissantes de licenciements purement hypothétiques, rien n’a été épargné pour manipuler l’opinion publique et celle des affiliés, installer un climat de terreur au sein du personnel communal et de leurs syndicats, semer le doute au coeur du Conseil communal et tenter de me déstabiliser dans ma fonction de Bourgmestre ", indique l'intéressé.

Ce recours a été rédigé et cosigné avec plusieurs mandataires PS de la ville d'Ath, membres du Collège, du Conseil communal ou du CPAS, ainsi que deux échevins honoraires de la ville.