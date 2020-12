Ath : les étudiants en hôtellerie de L'IPES cuisinent pour le personnel soignant d'Epicura

En cette période de crise et à l'approche des fêtes de fin d'année, élèves et professeurs de la section hôtellerie de l'IPES Ath se mobilisent pour offrir 65 repas au personnel du Centre Hospitalier Epicura à Ath. Les plats seront livrés sur place avec au menu: terrine de marcassin en entrée, filet de pintade forestière en plat et en dessert une bûchette de Noël.

Apporter du soutien et du réconfort

Habituée traditionnellement à soutenir des opérations culinaires et solidaires telles "La Table rose" ou encore le "Télévie" de l'asbl Athois la vie, l'école provinciale a bousculé ses habitudes en témoignant sa solidarité : "En collaboration avec le service diététique de l'Epicura, nous avons décidé d'apporter notre soutien aux personnes qui travaillent plutôt dans l'ombre comme les services "Catering", "Housekeeping", ainsi que le personnel de la pharmacie de l'hôpital" explique Maryline Dupuis, Chef d'atelier à l'IPES.

Tous aux fourneaux

Depuis le vendredi 11 décembre, on transpire en cuisine. Chacun ses tâches : les élèves en 7e traiteur s'occupent des cuissons sous vide des terrines de marcassins, les 3 et 4 TQ Restauration préparent les garnitures qui accompagnent le plat principal (2 jours sont nécessaires pour préparer les légumes et la purée). Pour embellir les assiettes, les élèves de 3P Cuisine et Salle s'occupent du dressage ainsi que du garnissage de la bûchette de Noël. Enfin, les élèves de la nouvelle section 7e TQ Barman préparent un cocktail sans alcool. " Les élèves sont vraiment motivés. D'ailleurs ce matin, ils étaient tous présents à l'école à 8h00 alors que nous ouvrons les portes à 8h20. C'est un projet qui leur tient à cœur et c'est gai de voir cette motivation" souligne Giuseppe, professeur de cuisine.