Ath: le procès du bourgmestre Marc Duvivier se tiendra le 15 octobre prochain

Le bourgmestre d'Ath, Marc Duvivier, sera jugé le 15 octobre prochain, lendemain des élections communales, devant le tribunal correctionnel de Tournai pour faux, usage de faux, prise d'intérêt et concussion.

Rappelons que Marc Duvivier a d'ores et déjà été écarté par l'Union socialiste communale qui lui a préféré l'actuel bourgmestre de Chièvres, Bruno Lefebvre, pour mener la liste socialiste. Marc Duvivier n'écarte pas la possibilité de constituer sa propre liste.

Marc Duvivier a été inculpé de faux, usage de faux, prise d'intérêt et concussion alors qu'il était secrétaire communal de la cité des Géants, en mai 2010. Des dysfonctionnements auraient été constatés dans plusieurs dizaines de dossiers gérés par ses soins. Sa défense, représentée par Me Marc Preumont et Me Gérard Rivière, plaidera son acquittement lors du procès qui aura lieu le lundi 15 octobre devant la dixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai.

Le procès est prévu pour une durée de trois heures. Les parties ont déposé leurs conclusions.Il y a quelques semaines, l'Union socialiste communale l'a écarté de la liste PS pour les prochaines élections communales.

Après avoir été secrétaire communal de la Ville d'Ath durant des années, Marc Duvivier en avait été élu bourgmestre en octobre 2012.