Ath: le fils d'un couple d'octogénaires retrouve ses parents attachés à leur domicile

Un couple d'octogénaires de la région athoise a été victime jeudi matin d'un home-invasion. Les victimes ont été entravées pendant plusieurs heures, a indiqué ce vendredi le parquet de Tournai .

Les faits se sont déroulés jeudi, entre 02h00 et 02h30 du matin, dans une habitation de la route de Flobecq à Ostiches, dans l'entité d'Ath. Après avoir réussi à pénétrer dans cette maison, les auteurs présumés ont maîtrisé les occupants qui n'ont pas opposé la moindre résistance. Il s'agissait d'un couple de personnes âgées de 85 et de 88 ans.

Des bijoux et de l'argent liquide

Les malfrats ont fouillé les lieux et se sont emparés de bijoux et ont volé de l'argent liquide. Le montant du préjudice n'a pas été précisé par le parquet de Tournai. Pour protéger leur fuite, les individus ont attaché les deux personnes et ont coupé le téléphone. Les victimes ont été retrouvés par leur fils, peu avant 06h00 du matin, entravées et attachées avec des colsons. Une enquête a été ouverte par la police de la zone d'Ath. Le dossier a été mis au stade de l'information auprès du parquet de Tournai-Mons.