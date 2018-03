Ath: le bloc opératoire d'Epicura est fermé jusqu'au 21 mars

La direction d'Epicura a pris la décision ce mercredi 14 mars de fermer temporairement le bloc opératoire (4 salles) à titre préventif. Lors de contrôles de la qualité de l'hygiène, effectués dans le cadre des travaux d'extension du bloc opératoire, un taux élevé d'"aspergillus fumigatus" a été détecté. Ce type de champignon est courant mais s'il est présent à haute concentration, il peut représenter un risque pour les personnes immunodéprimées. Par mesure de précaution, les salles d'opération seront donc nettoyées en profondeur et de nouveaux prélèvements seront effectués lundi. La fermeture est prévue jusqu'au mercredi 21 mars au moins.

En attendant, les opérations programmées et non urgentes ont été postposées. Les cas les plus urgents ont été redirigés vers les sites Epicura de Baudour et d'Hornu. Quant au service des urgences, il est toujours accessible et il fonctionne presque normalement, les patients "chirurgicaux" sont conduits vers d'autres sites, aux frais d'Epicura.