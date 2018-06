Ath: la police relance l'opération "Win For Life" pour les bons conducteurs

Durant ces vacances, à partir de ce mardi 26 juin jusqu’au 16 août 2018, la police d'Ath a décidé de relancer l’opération "Win For Life", une action qui vise à encourager les conducteurs prudents en récompensant leur bonne conduite par un ticket du célèbre jeu à gratter.

Le véhicule ANPR de la zone va sillonner les routes de la ville et suivre des usagers pendant une période déterminée. Pendant ce laps de temps, les policiers vont analyser les moindres faits et gestes des conducteurs. Si aucune infraction n'a été constatée à l'issue du test, il sera demandé au conducteur de s’arrêter. Si les deux contrôles suivants se révèlent également positifs (les papiers du véhicule doivent être en ordre et le conducteur apte à conduire) il sera récompensé pour sa bonne conduite par un ticket de Win for Life.