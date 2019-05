Ath : la police enfonce la porte au bélier et ne trouve rien, qui va payer les réparations ?

En mars, une vague de perquisitions dans la région d’Ath a permis l’arrestation de plusieurs dealers. Mais derrière les portes enfoncées… il n’y avait parfois rien à découvrir. Et dans ce cas, qui paie les dégâts ? Deux mois après les faits, un propriétaire se pose la question après une descente de police musclée chez ses locataires.

Ce matin-là, ce sont les chiens qui donnent l’alerte vers 5h30. Le locataire et sa compagne se lèvent et découvrent la maison encerclée d’une dizaine, voire d’une quinzaine de policiers. « Ne bougez pas ! » Ils seraient bien allés ouvrir la porte, mais la police a préféré l’enfoncer au bélier. Au final, la fouille ne donne rien et l’interrogatoire de monsieur non plus. Aucune charge n’est retenue contre lui… par contre il va falloir réparer la porte d’entrée !