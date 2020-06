Ath: la fermeture de trois écoles suscite la déception et l'incompréhension de nombreux parents

La Ville d'Ath fait le ménage dans son enseignement communal. Les écoles "Le Petit Moulin" à Moulbaix, "Le Nid" à Houtaing, ainsi que l'école "La Boîte à Musique" d'Ath vont fermer leurs portes.

Avec 22 élèves, l’école de Moulbaix était en bonne santé, les parents ont donc du mal à comprendre "c’est d’abord un choc et ensuite une grande déception car il s’agit d’une chouette petite structure" confie cette mère, "il y a ce côté rural de l’école, cela permet aux enfants de se développer et de grandir doucement sans se retrouver immédiatement avec des grands" appuie ce père de famille. "Je trouve dommage qu’alors que l’on dispose du nombre d’élèves requis pour maintenir une école, on décide quand même de la fermer" renchérit cette troisième maman.

Une déception partagée par Sophie Fontaine, institutrice maternelle "Nous sommes très tristes, en fait, c’est notre deuxième maison, on peut tout entendre mais c’est un peu compliqué de se dire, pourquoi nous ?" Le cœur serré, l’institutrice n’a d’ailleurs pas encore trouvé le courage de l’annoncer aux enfants "c’était déjà pas facile avec le Covid-19, alors maintenant leur annoncer que l’école ferme… ".

En tout, ce sont désormais soixante enfants qui cherchent une autre école "Moi, j’ai déjà appelé trois écoles depuis ce matin", indique cette maman, "on m’a répondu que les classes étaient déjà pleines et complètes et qu’il fallait donc appeler ailleurs… ".

L'objectif est de faire des économies

L’objectif affiché est de faire des économies notamment sur l'entretien et le fonctionnement des bâtiments: 175 mille euros par an, et ce tout en préservant l'emploi des enseignants.

"Ces écoles disposent d’enfants, ces élèves vont être dispatchés dans d’autres implantations", explique Bruno Lefebvre (PS), le bourgmestre d'Ath, "et donc, le nombre d’emplois subventionnés va également augmenter dans les autres implantations ce qui veut dire que, selon nos calculs, on devrait même créer de l’emploi".

Les réactions syndicales

Une vision qui n’est pas partagée, côté syndical, pour qui les élèves qui fréquentaient une des écoles fermées ne resteront pas forcément dans l'enseignement communal, ce qui signifie que la création d'emplois dans d'autres écoles n'est pas garantie.

Des syndicats qui rappellent aussi ce qui s'est passé récemment avec la suppression de cours de Néerlandais à Ath en février dernier. À ce moment, la commune avait alors également promis de recaser les sept professeurs, mais selon les syndicats, Il n'en est rien et ces sept professeurs auraient même été invités à aller voir ailleurs.

"Ath reste fortement endettée, et tous les services doivent faire des efforts", estime le bourgmestre.