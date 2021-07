Ath : la Ducasse sera "différente" pour 2021

La Ducasse d’Ath 2021 dans sa forme traditionnelle ne pourra pas avoir lieu le quatrième dimanche d’août prochain. Si les indicateurs de vaccination sont au vert, les contaminations par le variant Delta, plus contagieux, sont désormais dominantes.

Les Autorités disent y avoir cru jusqu’au bout, mais les mesures fédérales de prudence sanitaire confirmées par le CoDeCo du 19 juillet dernier imposent des dispositifs de contrôle très stricts dans l’organisation des événements en plein air réunissant 1500 personnes ou plus.

"Vérifier les entrées et sorties dans le centre-Ville et contrôler le Covid Safe Ticket est matériellement et humainement impossible", explique la ville. "Des barrages de contrôle devraient être disposés à toutes les entrées de la Ville tout au long de la Ducasse… Faisable sur un site fermé… Inimaginable dans un centre-ville multi-accès comme celui d’ATH", ajoutent les autorités.

La Ducasse attire énormément de personnes chaque année. Les Athoises et les Athois, bien sûr, mais pas que. L’événement peut rassembler jusqu’à 120.000 personnes d’année en année.

C’est donc une Ducasse "différente" qui a émergé "en plan B" dans les esprits des Autorités communales et des acteurs de la Ducasse depuis le mois de mars.

Dans ce plan B, en balisant au maximum les concentrations de personnes, les Athoises et les Athois auront le plaisir d’entendre la grosse cloche le samedi midi, de visionner les Vêpres (organisées à huis clos) sur No télé et surtout, de voir le dimanche 22 août leurs Géants déambuler, chacun selon un parcours précis et différent, dans les rues de la Cité et de ses faubourgs.